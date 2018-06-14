В небе над Аляской столкнулись два самолета
Два гражданских самолета столкнулись в небе над американским штатом Аляска.
По данным телеканала KTVA, воздушные судна были небольшими. Один самолет после столкновения приземлился с поврежденными шасси в городе Анкоридж.
«Один самолет действительно приземлился, пострадавших нет», — цитирует представителя противопожарной службы штата Эрика Шунеманна RT.
О судьбе людей, находившихся на борту второго самолета, пока ничего не известно. В настоящий момент организована поисково-спасательная операция.
Обломки второго самолета уже найдены.
12 июня сообщалось, что два пассажирских самолета едва не столкнулись в небе над Москвой.