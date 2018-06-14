Прямой эфир

В небе над Аляской столкнулись два самолета

0
Фото: Twitter.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Два гражданских самолета столкнулись в небе над американским штатом Аляска.

По данным телеканала KTVA, воздушные судна были небольшими. Один самолет после столкновения приземлился с поврежденными шасси в городе Анкоридж.

«Один самолет действительно приземлился, пострадавших нет», — цитирует представителя противопожарной службы штата Эрика Шунеманна RT.

О судьбе людей, находившихся на борту второго самолета, пока ничего не известно. В настоящий момент организована поисково-спасательная операция.

Обломки второго самолета уже найдены.

12 июня сообщалось, что два пассажирских самолета едва не столкнулись в небе над Москвой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Четыре человека погибли при крушении самолета в США
В Канаде 17-летний пилот посадил неисправный самолет на шоссе

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017