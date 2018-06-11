Четыре человека погибли при крушении самолета в США

Легкомоторный самолет разбился в американском штате Висконсин. В результате ЧП погиб пилот и три пассажира.

Как передает телеканал NBC, легкий самолет Cessna 182 направлялся из Чикаго в аэропорт округа Монро.

Незадолго до посадки воздушное судно начало терять высоту и упало в поле к северу от аэропорта.

Четыре человека, находившиеся на борту самолета, погибли. Федеральное авиационное управление США выясняет причины и обстоятельства авиакатастрофы.