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Два самолета едва избежали столкновения над Москвой

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Фото: Global Look Press/Werner Otto/face to face
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Два самолета 11 июня едва не столкнулись в небе над Москвой. Экипаж воздушного судна, вылетевшего из Москвы в Симферополь, доложил о срабатывании системы предупреждения столкновения лайнеров в воздухе.

Как передает РЕН ТВ, самолетам удалось благополучно разойтись в воздушном пространстве Московской зоны. Лайнеры завершили назначенные рейсы по расписанию.

В феврале этого года самолет российской авиакомпании «Победа» при посадке в аэропорту Стамбула прошел в 250 м от набиравшего в это время высоту лайнера турецкого перевозчика Pegasus. Пилоту летевшего из Москвы лайнера не удалось с первой попытки приземлиться из-за сильного ветра. Турецкому пилоту пришлось совершить резкий маневр вправо, чтобы избежать столкновения.

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