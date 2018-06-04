В Канаде 17-летний пилот посадил неисправный самолет на шоссе

В Канаде 17-летний молодой человек сумел посадить неисправный легкомоторный самолет ночью. Воздушное судно благополучно приземлилось на автомобильную дорогу.

По данным телеканала Global News, инцидент произошел неподалеку от Торонто.

Самолет вылетел с аэродрома Ошава (провинция Онтарио) вечером в субботу. Через некоторое время пилот сообщил диспетчерам о проблемах с двигателем.

Юноше пришлось сажать воздушное судно на скоростное шоссе вблизи города Сандерленд (85 км от Торонто).

В результате экстренной посадки аварий на дороге не произошло, никто не пострадал.

Позже самолет отбуксировали с проезжей части. Выясняются причины поломки.

3 июня сообщалось, что девушка-пилот из США посадила небольшой самолет на оживленной трассе. В сети появились кадры инцидента.