Прямой эфир

В Канаде 17-летний пилот посадил неисправный самолет на шоссе

0
Фото: Twitter.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Канаде 17-летний молодой человек сумел посадить неисправный легкомоторный самолет ночью. Воздушное судно благополучно приземлилось на автомобильную дорогу.

По данным телеканала Global News, инцидент произошел неподалеку от Торонто.

Самолет вылетел с аэродрома Ошава (провинция Онтарио) вечером в субботу. Через некоторое время пилот сообщил диспетчерам о проблемах с двигателем.

Юноше пришлось сажать воздушное судно на скоростное шоссе вблизи города Сандерленд (85 км от Торонто).

В результате экстренной посадки аварий на дороге не произошло, никто не пострадал.

Позже самолет отбуксировали с проезжей части. Выясняются причины поломки.

3 июня сообщалось, что девушка-пилот из США посадила небольшой самолет на оживленной трассе. В сети появились кадры инцидента.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Самолет совершил экстренную посадку из-за «невыносимой вони» от пассажира
Вылетевший из Стамбула самолет столкнулся с птицей и вернулся в аэропорт

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017