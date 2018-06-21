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СМИ сообщили о критическом сближении двух самолетов в небе над Ростовом

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Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
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Два пассажирских самолета сблизились в Ростовской области на критическое расстояние в четверг, 21 июня. Один из них летел из Москвы в Ереван, второй лайнер выполнял рейс из Ставрополя в Москву.

По данным РЕН ТВ, в одном из самолетов сработала предупреждающая система TCAS (система предупреждения столкновения самолетов в воздухе). После этого пилот принял решение о снижении высоты полета лайнера.

Ранее в четверг летевший из Москвы в Томск пассажирский самолет экстренно сел в Новосибирске.

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