СМИ сообщили о критическом сближении двух самолетов в небе над Ростовом

Два пассажирских самолета сблизились в Ростовской области на критическое расстояние в четверг, 21 июня. Один из них летел из Москвы в Ереван, второй лайнер выполнял рейс из Ставрополя в Москву.

По данным РЕН ТВ, в одном из самолетов сработала предупреждающая система TCAS (система предупреждения столкновения самолетов в воздухе). После этого пилот принял решение о снижении высоты полета лайнера.

Ранее в четверг летевший из Москвы в Томск пассажирский самолет экстренно сел в Новосибирске.