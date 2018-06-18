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Небольшой самолет упал на Мадагаскаре

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Фото: commons.wikimedia.org
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Пять человек погибли в результате крушения небольшого самолета на Мадагаскаре. Об этом сообщат Reuters.

Катастрофа произошла утром 18 июня в столице Мадагаскара Антананариву, в западных окрестностях города. Как отметили в управлении гражданской авиации страны, разбившийся Piper PA-31 принадлежал авиакомпании Madagascar Trans Air.

На борту воздушного судна находились пять человек, все они погибли. Причина случившегося устанавливается.

Как отмечает НСН, Piper PA-31T Cheyenne — американский двухмоторный турбовинтовой самолет общего назначения, созданный на основе Piper PA-31P Navajo.

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