В Индии на одном из рынков Калькутты начался сильный пожар
Сильный пожар начался на одном из рынков индийского города Калькутты. На данный момент информации о пострадавших нет.
Как сообщает RT со ссылкой на ANI News, мэр города Сована Чаттерджи рассказал, что в тушении задействованы 20 единиц специальной техники, однако пока локализовать возгорание не удалось.
4 сентября стало известно, что в южных предместьях Калькутты в 16:45 по местному времени (13:45 мск) произошло обрушение моста. По предварительным данным, несколько человек пострадали.