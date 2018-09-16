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В Индии на одном из рынков Калькутты начался сильный пожар

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Фото: Global Look Press
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Сильный пожар начался на одном из рынков индийского города Калькутты. На данный момент информации о пострадавших нет.

Как сообщает RT со ссылкой на ANI News, мэр города Сована Чаттерджи рассказал, что в тушении задействованы 20 единиц специальной техники, однако пока локализовать возгорание не удалось.

4 сентября стало известно, что в южных предместьях Калькутты в 16:45 по местному времени (13:45 мск) произошло обрушение моста. По предварительным данным, несколько человек пострадали.

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