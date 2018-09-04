Прямой эфир

Автомобильный мост рухнул на востоке Индии

0
Фото: REUTERS/Rupak De Chowdhuri
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Индии рухнул автомобильный мост. Об этом пишет издание Hindustan Times.

Инцидент произошел 4 сентября в южных предместьях Калькутты в 16:45 по местному времени (13:45 мск). По данным газеты, жертвами обрушения могли стать несколько человек. Спасательные службы не могли добраться до места ЧП до 17:00, поэтому на помощь пострадавшим пришли местные жители, сообщает телеканал «Звезда».

На кадрах видеозаписи видно, как несколько машин зажаты под рухнувшими конструкциями. Власти заявили, что под обломками моста, возможно, находятся пострадавшие и погибшие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Число жертв обрушения моста в Генуе возросло до 43
Появилось видео обрушения моста в Генуе

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017