Автомобильный мост рухнул на востоке Индии
В Индии рухнул автомобильный мост. Об этом пишет издание Hindustan Times.
Part of bridge collapses in Kolkata, several feared trapped— Hindustan Times (@htTweets) 4 сентября 2018 г.
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Инцидент произошел 4 сентября в южных предместьях Калькутты в 16:45 по местному времени (13:45 мск). По данным газеты, жертвами обрушения могли стать несколько человек. Спасательные службы не могли добраться до места ЧП до 17:00, поэтому на помощь пострадавшим пришли местные жители, сообщает телеканал «Звезда».
На кадрах видеозаписи видно, как несколько машин зажаты под рухнувшими конструкциями. Власти заявили, что под обломками моста, возможно, находятся пострадавшие и погибшие.