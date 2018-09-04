Автомобильный мост рухнул на востоке Индии

В Индии рухнул автомобильный мост. Об этом пишет издание Hindustan Times.

Part of bridge collapses in Kolkata, several feared trapped

READ: https://t.co/yBi1ChYx9C pic.twitter.com/afuevBcX1b — Hindustan Times (@htTweets) 4 сентября 2018 г.

Инцидент произошел 4 сентября в южных предместьях Калькутты в 16:45 по местному времени (13:45 мск). По данным газеты, жертвами обрушения могли стать несколько человек. Спасательные службы не могли добраться до места ЧП до 17:00, поэтому на помощь пострадавшим пришли местные жители, сообщает телеканал «Звезда».

На кадрах видеозаписи видно, как несколько машин зажаты под рухнувшими конструкциями. Власти заявили, что под обломками моста, возможно, находятся пострадавшие и погибшие.