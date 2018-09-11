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Автобус упал в пропасть в Индии

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Фото: indiatimes.com
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На юге Индии автобус рухнул в ущелье. По предварительным данным, погибли по меньшей мере 32 человека.

Как пишет газета Times of India, инцидент произошел утром 11 сентября. Автобус направлялся к святилищу Кондагатту, в салоне находились 62 пассажира.

Предполагается, что при переезде через горный перевал водитель не справился с управлением на узком участке дороги. Транспортное средство четырежды перевернулось и свалилось в пропасть.

На месте происшествия работают спасатели, точное число погибших и пострадавших неизвестно. Потерпевших направляют в больницы.

8 сентября пассажирский автобус попал в аварию в Турции — водитель не справился с управлением на повороте, и машина упала в кювет. Погибли не менее шести человек, еще 39 были ранены. 

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