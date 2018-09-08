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Шесть человек погибли и 39 пострадали в ДТП с автобусом в Турции

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Не менее шести человек погибли, 39 ранены в аварии с пассажирским автобусом на турецкой трассе Анкара-Аксарай, сообщает 8 сентября местный телеканал NTV.

«Согласно первым данным, в аварии, в которой погибли 6 человек, в том числе один ребенок, также пострадали 39 человек», –– приводит сообщение «РИА Новости».

Инцидент произошел в субботу утром. Пассажирский автобус упал в кювет на трассе при повороте на Ортакёй.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, полиция, медики.

Ведется операция по спасению пострадавших.

Ранее 8 сентября в Троицком районе Алтайского края столкнулись автобус и грузовик. Причиной ДТП стало несоблюдение грузовиком дистанции.

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