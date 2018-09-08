Российская певица лишилась пальцев руки после ДТП

Певице Насте Кудри ампутировали два пальца правой руки после крупного ДТП в Ницце. Фото последствий аварии она опубликовала в Instagram.

«Конечно, Рахманинова на пианино теперь не сыграть, зато для моих песен пальцев вполне хватает», –– пошутила девушка.

Она отметила, что все по-разному справляются с трудностями, и поблагодарила друзей и близких за поддержку.

«Я понимаю, что мое происшествие не лишило меня дееспособности. <...> Я восхищаюсь всеми, кто не сдался и не утратил веру в себя! Я понимаю, что это за боль. И я говорю не только про физическую составляющую. Лично для меня самое страшное было видеть слезы моей семьи», –– написала артистка.

Как сообщает РЕН ТВ, в страшную аварию девушка попала несколько месяцев назад, когда ехала по горному серпантину в Ницце. Ей на встречу неожиданно выехал автомобиль, запаниковавшая Настя резко вывернула руль и упала со скалы высотой 18 м.

Певица чудом осталась жива. Несмотря на полученное увечье, артистка не стесняется и не прячет руку.

Настя Кудри (настоящее имя Анастасия Кудряшкина) начала карьеру певицы в 15 лет. На ее счету уже десятки композиций и дуэт с Ольгой Бузовой.

7 сентября сообщалось, что певец Валерий Леонтьев отменил свои выступления на «Новой Волне» в Сочи из-за болезни.