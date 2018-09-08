Российская певица лишилась пальцев руки после ДТП
Певице Насте Кудри ампутировали два пальца правой руки после крупного ДТП в Ницце. Фото последствий аварии она опубликовала в Instagram.
«Конечно, Рахманинова на пианино теперь не сыграть, зато для моих песен пальцев вполне хватает», –– пошутила девушка.
«И мне хватит, без двух их десяти Посчитать на пальцах всех, кто близки» Мы все... по-разному преодолеваем трудности... Все по-разному переживаем.. Я понимаю, что моё происшествие не лишило меня дееспособности .. Конечно, Рахманинова на пианино теперь не сыграть, зато для моих песен пальцев вполне хватает… Я восхищаюсь всеми, кто не сдался и не утратил веру в себя!. Я понимаю, что это за боль. И я говорю не только про физическую составляющую. Лично для меня самое страшное было видеть слезы моей семьи. Я не буду делать вид, как многие мотиваторы, что можно изменить к лучшему абсолютно всё. Ничего не даётся просто. Нам всем приходится бороться за то, что мы считаем СВОИМ и КЕМ мы хотим быть, а теперь, ещё и за то, что бы НАС такими признал мир. Давайте не притворяться, что нам не нужны признание или любовь, хотя бы одного, самого близкого человека. Это же и есть то ради чего мы должны жить полной... ... насколько это возможно.. жизнью... И, как говорил Freddy Mercury - Show MUST go on! Ведь черт возьми мы боимся... да! боимся быть не, простите, ущербными, а нелюбимыми!!! Ну.. по крайней мере, любовь - это то, что движет мной... Мне стало еще больше наплевать на мнения людей, которые стремятся к баблу и прочей мишуре ... Можно подумать, что в моём положении легко говорить о подобных вещах,.... Но, в момент между жизнью и смертью… мы все равны... Я благодарна за всё что в моей жизни есть и будет.. Я - За ТЯUE!
Публикация от Nastya Kudry (@nastyakudry) 7 Сен 2018 в 12:00 PDT
Она отметила, что все по-разному справляются с трудностями, и поблагодарила друзей и близких за поддержку.
«Я понимаю, что мое происшествие не лишило меня дееспособности. <...> Я восхищаюсь всеми, кто не сдался и не утратил веру в себя! Я понимаю, что это за боль. И я говорю не только про физическую составляющую. Лично для меня самое страшное было видеть слезы моей семьи», –– написала артистка.
Как сообщает РЕН ТВ, в страшную аварию девушка попала несколько месяцев назад, когда ехала по горному серпантину в Ницце. Ей на встречу неожиданно выехал автомобиль, запаниковавшая Настя резко вывернула руль и упала со скалы высотой 18 м.
Певица чудом осталась жива. Несмотря на полученное увечье, артистка не стесняется и не прячет руку.
Настя Кудри (настоящее имя Анастасия Кудряшкина) начала карьеру певицы в 15 лет. На ее счету уже десятки композиций и дуэт с Ольгой Бузовой.
7 сентября сообщалось, что певец Валерий Леонтьев отменил свои выступления на «Новой Волне» в Сочи из-за болезни.