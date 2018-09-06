Певица Юлия Самойлова собралась эмигрировать из России

Российская певица Юлия Самойлова заявила о готовности эмигрировать из России в Европу. Об этом артистка рассказала в своем видеообращении.

Кроме того, Самойлова выложила на своей странице в Instagram фото из аэропорта Шереметьево.



Как сообщает телеканал «360», агент певицы заявил, что не в курсе, почему Самойлова сделала такое заявление.

«Она уже находится на борту самолета», –– добавил он.

Юлия Самойлова представляла Россию на международном песенном конкурсе Евровидение-2018 в Лиссабоне. Ей не удалось пробиться в финал. Россиянка исполнила песню I Won’t Break («Я не сломаюсь»).

За год до этого власти Украины не пустили ее на Евровидение, проходившее в Киеве.



