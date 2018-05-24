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Самойлова рассказала о случаях дискриминации из-за инвалидности

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Певица Юлия Самойлова, представившая Россию на конкурсе «Евровидение-2018», презентовала книгу «Обычная необычная история», в которой рассказала о случаях дискриминации из-за инвалидности.

«Мало того, что меня не пускали петь на праздничные городские мероприятия с формулировкой «Люди не хотят смотреть на инвалидов в праздничный день, у них испортится настроение», так еще и не пускали в различные заведения и даже магазины», — поделилась исполнительница.

По словам певицы, с приходом к ней широкой известности ситуация не изменилась. «Всё равно найдется кто-то, кто скажет, что Самойлова — бездарная неумеха, которая не заслуживает всего, что у нее есть», — отметила она.

У Самойловой диагностирована спинальная амиотрофия Верднига-Гоффмана, она передвигается на коляске.  В 2017 году российскую исполнительницу не пустили на «Евровидение» на Украине. Спустя год певица представила Россию на конкурсе в португальской столице Лиссабоне. Самойловой не удалось пройти в финал конкурса

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