Валерий Леонтьев отменил выступления из-за болезни

Российский певец Валерий Леонтьев отменил свои выступления на «Новой Волне» в Сочи 7 и 8 сентября из-за пневмонии.

«Я не хочу, чтобы моя болезнь обрастала домыслами и слухами, поэтому открыто говорю вам об этом», — написал артист в Instagram.

Журналистам mk.ru певец рассказал, что плохо чувствовал себя уже несколько дней, но не придавал этому значения.

«Вот, видимо, и запустил болезнь. Надеюсь, за два дня встану на ноги», — отметил он.

Конкурс молодых исполнителей «Новая волна» проходит в Сочи с 4 по 9 сентября.