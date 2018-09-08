Четверо полицейских погибли в ДТП в Мексике

В мексиканском штате Мичоакан произошло ДТП с участием грузовика. Как сообщает агентство «РИА Новости» 8 сентября, погибли пять человек.

О конкретном месте и времени аварии пока не сообщается. По предварительным данным, причиной столкновения грузовика с легковушкой стала слишком узкая дорога.

Известно, что в автомобиле ехали четверо полицейских и один гражданский. Все они погибли.

Водитель грузовика скрылся с места происшествия.

4 сентября незадачливый мексиканец угнал автомобиль, который оказался катафалком с покойником внутри.