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Четверо полицейских погибли в ДТП в Мексике

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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В мексиканском штате Мичоакан произошло ДТП с участием грузовика. Как сообщает агентство «РИА Новости» 8 сентября, погибли пять человек.

О конкретном месте и времени аварии пока не сообщается. По предварительным данным, причиной столкновения грузовика с легковушкой стала слишком узкая дорога.

Известно, что в автомобиле ехали четверо полицейских и один гражданский. Все они погибли.

Водитель грузовика скрылся с места происшествия.

4 сентября незадачливый мексиканец угнал автомобиль, который оказался катафалком с покойником внутри.

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