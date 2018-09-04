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Вор по ошибке угнал катафалк с телом внутри

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Фото: Comisaría Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque
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В Мексике мужчину задержали за угон катафалка с покойником. Незадачливого вора удалось оперативно остановить.

Как пишет портал Alboe News 3 сентября, в катафалке перевозили тело 80-летнего мужчины из Мехико в город Гвадалахару. Злоумышленник обратил внимание, что машину оставили открытой, с ключами в замке зажигания, чем и решил воспользоваться.

Полиция задержала угонщика на трассе и арестовала. При этом неизвестно, знал ли вор о теле внутри машины.

Ранее 3 сентября жители мексиканской деревни линчевали двух мужчин, подозреваемых в похищении детей. Предполагаемых злоумышленников облили бензином и заживо сожгли.

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