Трамп уведомил конгресс США о намерении подписать договор вместо НАФТА

Президент США Дональд Трамп уведомил конгресс о намерении в течение 90 дней подписать новый договор вместо соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА). Об этом рассказали в офисе торгового представителя США Роберта Лайтхайзера.

Согласно заявлению, торговое соглашение с Мексикой и Канадой, если страна этого захочет, будет подписано в течение трех месяцев и станет самым прогрессивным и имеющим высокие стандарты в мире, пишет «РИА Новости».

На данный момент с Мексикой уже достигнуты договоренности о заключении нового договора. С Канадой встречи продолжатся на следующей неделе. Команда торгпредставительства США встретится с канадским министром иностранных дел Христей Фриланд 5 сентября.

Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли было подписано Соединенными Штатами, Канадой и Мексикой в 1992 году и вступило в силу в 1994 году. По инициативе нынешнего президента США стороны начали обсуждение фактического перезаключения этой договоренности на новых условиях.