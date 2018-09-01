Прямой эфир

Трамп уведомил конгресс США о намерении подписать договор вместо НАФТА

0
Фото: Global Look Press/Brian Cahn
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Дональд Трамп уведомил конгресс о намерении в течение 90 дней подписать новый договор вместо соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА). Об этом рассказали в офисе торгового представителя США Роберта Лайтхайзера.

Согласно заявлению, торговое соглашение с Мексикой и Канадой, если страна этого захочет, будет подписано в течение трех месяцев и станет самым прогрессивным и имеющим высокие стандарты в мире, пишет «РИА Новости».

На данный момент с Мексикой уже достигнуты договоренности о заключении нового договора. С Канадой встречи продолжатся на следующей неделе. Команда торгпредставительства США встретится с канадским министром иностранных дел Христей Фриланд 5 сентября.

Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли было подписано Соединенными Штатами, Канадой и Мексикой в 1992 году и вступило в силу в 1994 году. По инициативе нынешнего президента США стороны начали обсуждение фактического перезаключения этой договоренности на новых условиях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трамп анонсировал завершение торговых переговоров с Канадой
США и Мексика достигли предварительного соглашения о пересмотре NAFTA

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017