Трамп анонсировал завершение торговых переговоров с Канадой

Торговые переговоры США и Канады могут успешно завершиться до пятницы, заявил американский лидер Дональд Трамп.

Отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, президент США отметил, что с Канадой «дела идут очень хорошо».

«Они (Канада. — Ред.) хотят быть частью сделки. Мы дали время до пятницы, и, думаю, мы успеваем. Посмотрим, что будет», — добавил Трамп.

27 августа американский лидер заявил, что Соединенные Штаты и Мексика достигли предварительного соглашения о пересмотре ряда ключевых положений ‍Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA). Договоренность США и Мексики представили на одобрение третьего участника соглашения — Канады.

Позднее стало известно, что торговое соглашение между Мексикой и США, которого предварительно достигли власти стран, позволит Вашингтону накладывать 25-процентные пошлины на импортируемые из Мексики автомобили и запчасти.