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Торговое соглашение Мексики и США позволит вводить пошлины в 25%

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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Торговое соглашение между Мексикой и США, которого предварительно достигли власти стран, позволит Вашингтону накладывать 25-процентные пошлины на импортируемые из Мексики автомобили и запчасти.

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Как сообщает агентство Reuters, установка пошлин может быть возможна из-за дополнительного соглашения, о котором не было объявлено ранее. Тарифы на мексиканские машины могут быть установлены, если годовой импорт страны по ним превысит 2,4 млн единиц.

При этом агентство отмечает, что условия сделки еще окончательно не утверждены и могут меняться. Влияние на них может также оказать исход переговоров между США и Канадой.

В конце марта США заявили о введении пошлин на импорт стали и алюминия в размере 25 и 10% соответственно. Для Евросоюза (ЕС), Канады и Мексики тарифы начали действовать с 1 июня, для других государств — чуть раньше.

В июле Вашингтон установил пошлины в размере 25% на общую сумму $50 млрд на импорт некоторых китайских товаров. Китай ввел ответные меры, повысив пошлины на 659 американских товаров до 25%, и инициировал разбирательство во Всемирной торговой организации (ВТО).

10 августа президент Трамп объявил о двукратном повышении пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20 и 50% соответственно. В ответ Анкара в два раза увеличила пошлины на 22 вида товаров из США.

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