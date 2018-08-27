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США и Мексика достигли предварительного соглашения о пересмотре NAFTA

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Фото: REUTERS/Edgard Garrido
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Соединенные Штаты и Мексика достигли предварительного соглашения о пересмотре ряда ключевых положений ‍Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA).

Неопределенность вокруг НАФТА отразилась на валюте Мексики

Об этом в понедельник, 27 августа, сообщила газета The New York Times. Договоренность США и Мексики представили на одобрение третьего участника соглашения — Канады.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал состоявшиеся переговоры с Мехико на своей странице в Twitter.

«Большая сделка с Мексикой выглядит хорошо!» — написал глава Белого дома.

Переговоры между США, Канадой и Мексикой по изменению североамериканской зоны свободной торговли ведутся с 2017 года, напоминает «Федеральное агентство новостей».

В июне Трамп назвал бедствием NAFTA и Всемирную торговую организацию (ВТО), за неделю до этого он отметил, что США допускают свертывание NAFTA и переход на двусторонние договоренности аналогичного содержания.

Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли было подписано Соединенными Штатами, Канадой и Мексикой в 1992 году и вступило в силу спустя два года. По инициативе нынешнего президента США стороны начали обсуждение фактического перезаключения этой договоренности на новых условиях. 

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