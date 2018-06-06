Трамп назвал бедствием НАФТА и ВТО

Американский президент Дональд Трамп считает бедствием Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА) и Всемирную торговую организацию (ВТО). Об этом он заявил на совещании своего кабинета, посвященном сезону ураганов.

«У нас худшие из всех когда-либо заключенных торговых сделок, и сейчас мы собираемся достигнуть справедливых торговых соглашений. НАФТА — это бедствие, ВТО — это бедствие», — заявил американский лидер.

Он добавил, что может продолжить список соглашений, которые, по его мнению, «крайне несправедливы по отношению к стране, рабочим и компаниям».

Трамп уточнил, что сейчас правительству в кратчайшие сроки приходится вносить в эти документы коррективы, и поблагодарил министра торговли Уилбура Росса за успешную работу по пересмотру условий многих сделок.

Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли было подписано Соединенными Штатами, Канадой и Мексикой в 1992 году и вступило в силу в 1994 году. По инициативе нынешнего президента США стороны начали обсуждение фактического перезаключения этой договоренности на новых условиях. 1 июня Трамп заявил, что США допускают свертывание НАФТА и переход на двусторонние договоренности аналогичного содержания.

1 июня Вашингтон ввел пошлины на импорт металлов. Под ограничения попадают ЕС, Канада и другие страны. Исключение — Аргентина, Буэнос-Айресу дали отсрочку. Сталь облагается 25-процентной ставкой, а алюминиевая продукция — 10-процентной. Ряд стран уже оспорили решение во Всемирной торговой организации.