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Двух обвиняемых в похищении детей мужчин в Мексике разъяренная толпа сожгла заживо

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Фото: REUTERS/Jose Luis Gonzalez
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Более 150 жителей мексиканской деревни Сан-Висенте Бокерон в регионе Акатлан-де-Осорио линчевали двух мужчин, подозреваемых в похищении детей. Их облили бензином и заживо сожгли, пишет британский таблоид The Sun.

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По информации издания, жители передали подозреваемых стражам порядка. Однако вскоре у полицейского участка собралось почти 200 разгневанных граждан, которые выломали дверь, вытащили мужчин из камеры и связали их . После этого их облили бензином и подожгли вместе с автомобилем, сообщает телеканал «Звезда».

Кадры самосуда, на которых видно, как люди радостно скандируют и на телефоны снимают расправу, опубликованы в Сети.

Издание пишет, что жертвами разъяренной толпы стали 56-летний Альберто Флорес Моралес и его 21-летний племянник Рикардо Флорес Родригес, которые, по данным полиции, не были причастны к преступлениям. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчины соврали, что принимали участие в похищении ребенка.

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