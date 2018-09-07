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Останки более 160 человек нашли в тайном захоронении в Мексике

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Фото: Depositphotos
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Массовое захоронение с останками 168 человек обнаружили в Мексике. Об этом пишет The New York Times.

Останки были найдены в штате Веракрус. По словам прокурора штата Хорхе Уинклера, захоронение было тайным, а на месте раскопок были обнаружены предметы одежды, 114 удостоверений личности, а также личные вещи умерших, сообщает телеканал «Звезда».

Место захоронения в интересах следствия не разглашается. Известно, что могилы были найдены по показаниям свидетеля. Поиск длился около месяца, но останки были захоронены более двух лет назад. Отмечается, что таким образом наркокартели в Мексике избавляются от тел своих жертв и противников.

3 сентября сообщалось, что разъяренная толпа в Мексике сожгла двух мужчин, обвиняемых в похищении детей. 

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