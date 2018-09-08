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На Алтае грузовик врезался в автобус

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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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В Троицком районе Алтайского края столкнулись автобус и грузовик. Как пишет портал «Байкал 24», ДТП произошло вечером 7 сентября на 278 км трассы Р-256.

В региональном управлении ГИБДД сообщили, что грузовик не соблюдал безопасную дистанцию, из-за чего врезался в ехавший впереди автобус, следовавший из Бийска в Барнаул.

В результате столкновения пострадал пассажир грузовика — 11-летний мальчик. Ребенка госпитализировали.

Вечером 6 сентября троллейбус на полном ходу въехал в пятиэтажный жилой дом в Туле. Пострадали несколько человек.

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