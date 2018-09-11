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Один человек погиб в ДТП с участием автобуса с туристами в Иркутске

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Один человек погиб, еще десять пострадали в результате ДТП с участием туристического автобуса в Иркутске. Инцидент произошел около 4:00 (23:00 мск) на перекрестке улиц Баррикад и Ушаковской.

Как сообщает РЕН ТВ, водитель микроавтобуса Toyota Town Ace не отреагировал на знак «Уступи дорогу» и выехал на главную улицу, по которой двигался автобус Kia Granbird.

В результате столкновения водитель минивэна погиб на месте. В автобусе травмы получили десять человек, один был госпитализирован. 

По предварительным данным, автобус перевозил туристов из Китая.

29 августа в турецкой Анталье в ДТП попал автобус, в котором находились туристы из России. В результате аварии пострадали 13 человек. Все пострадавшие были госпитализированы в медицинские учреждения Антальи.

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