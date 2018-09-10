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Хоккеистам «Сочи» из-за ДТП пришлось ехать на игру с СКА на метро

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Участники хоккейной команды «Сочи» попали в ДТП по дороге на матч со СКА в Санкт-Петербурге. Автобус, на котором они ехали, «притерла» другая машина.

Чтобы успеть на игру, спортсменам пришлось поехать на метро, сообщает телеканал «78».

Генеральный директор клуба Сергей Воропаев рассказал, что команда приехала в Ледовый дворец вовремя. Он добавил, что появление хоккеистов в метро не вызвало ажиотажа среди пассажиров.

 

Матч между «Сочи» и СКА начался в 19:30. СКА победила со счетом 3:1, сообщает «Спорт-Экспресс».

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