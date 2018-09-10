Дукалис из «Улиц разбитых фонарей» попал в ДТП

Российский актер Сергей Селин, известный по роли Анатолия Дукалиса в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Опера. Хроники убойного отдела», попал в ДТП в Санкт-Петербурге.

Авария произошла утром в понедельник, 10 сентября, неподалеку от Московского вокзала.

«Дукалису въехали в зад на площади Восстания», — написал один из очевидцев.

Пострадавших в результате ДТП нет, отмечает телеканал «78».

9 сентября в серьезную аварию попал президент Молдавии Игорь Додон с семьей. Его кортеж столкнулся с грузовиком на трассе Страшен–Калараш. Глава республики отделался парой царапин, однако в аварии пострадали его мать и средний сын.