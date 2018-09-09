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В Подмосковье столкнулись автобус и грузовик

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Фото: РЕН ТВ
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Автобус и грузовой автомобиль столкнулись в Каширском районе Московской области. ДТП произошло 9 сентября на 137-м км федеральной автодороги М6 «Каспий», рассказали в экстренных службах регионах.

В результате аварии на дороге погибли два человека, еще 14 получили травмы, уточняет «РИА Новости».

«Девять участников происшествия госпитализированы в медучреждения Подмосковья в состоянии разной степени тяжести. Они получают всю необходимую медицинскую помощь. Еще один пострадавший переведен на лечение в институт А.В. Вишневского, четыре человека остались на амбулаторном лечении», — рассказали в министерстве здравоохранения Подмосковья.

Днем ранее три автомобиля столкнулись в Урванском районе Кабардино-Балкарской республики. ДТП произошло на федеральной автодороге «Кавказ». В результате погибли четыре человека.

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