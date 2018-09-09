Сбивший пешеходов на юго-востоке Москвы водитель был трезв

В результате проведения медицинского освидетельствования было установлено, что водитель, сбивший пешеходов в районе Марьино, был трезв. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Москве.

9 сентября 20-летний гражданин Киргизии Бекжан Сарбишев на своем автомобиле Volkswagen Polo сбил на Новочеркасском бульваре пять человек. По данным источника ТАСС в экстренных службах, в результате ДТП один человек скончался, еще 9 получили ранения, в их числе 17-летний подросток.

По одной из версий, причиной инцидента мог стать бытовой конфликт. Группа мужчин поссорилась между собой в кафе, после чего один из них покинул заведение, сел за руль машины и стал дожидаться, пока на улицу выйдут остальные участники ссоры. Позже он намеренно въехал в них на пешеходном переходе и тротуаре. Водителя задержали.