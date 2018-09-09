В МВД прокомментировали наезд на пешеходов на юго-востоке Москвы

В управлении МВД по Москве заявили, что молодой водитель, наехавший на толпу пешеходов, задержан, а по факту происшествия проводится проверка. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По последней информации, причиной инцидента мог стать бытовой конфликт. Группа мужчин поссорилась между собой в кафе, после чего один из них покинул заведение и дождался, пока остальные выйдут на улицу. Затем он намеренно въехал в них на пешеходном переходе, заявили в МВД.

Полицейские установили личность водителя, им оказался 20-летний Бекжан Сарбишев.

Дорожный инцидент произошел рано утром 9 сентября. Автомобиль Volkswagen Polo врезался в группу людей на Новочеркасском бульваре. Он сбил двух человек на пешеходном переходе и еще троих на тротуаре. По информации экстренных служб, один человек погиб.