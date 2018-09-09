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Автомобиль сбил группу пешеходов в Москве

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Фото: 5 Канал
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Автомобиль Volkswagen Polo сбил двух человек на пешеходном переходе на юго-востоке Москвы и еще троих на тротуаре, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев.

Инцидент произошел утром 9 сентября на Новочеркасском бульваре. По предварительны данным пострадали 9 человек. По данным телеканала травмы получили 10 человек, один скончался в карете скорой помощи.

В ГИБДД Москвы подтвердили информацию о ДТП в указанном районе.

«По предварительным данным, водитель не справился с управлением и совершил наезд на группу пешеходов. В результате ДТП есть пострадавшие, их количество уточняется», –– говорится в сообщении.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и экстренные службы. Обстоятельства происшествия выясняются. Водитель авто задержан.

29 августа сообщалось, что в Перми автомобиль без водителя врезался в пешеходов, которые стояли на светофоре.

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