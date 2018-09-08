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Премьер-министр Абхазии погиб в ДТП

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Премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия погиб в аварии 8 сентября. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Политик попал в ДТП в Гаудатском районе по дороге из сочинского аэропорта.

Гибель Гагулии подтвердила опресс-секретарь Кабинета министров Абхазии Диана Зантария.

«Да, мы подтверждаем эту информацию. Авария произошла после поста Мюссера. По предварительным данным, Геннадий Леонидович на пути в больницу был еще жив. Больше никто не пострадал», — приводит ее слова Sputnik.

Известно, что 5 сентября Гагулия отправился с абхазской делегацией в Сирию, которая в мае этого года признала независимость республики.

Обстоятельства аварии уточняются.

Геннадий Гагулия родился в 1948 году в Абхазской АССР. Занимал должность премьер-министра Абхазии в 1995-1997 годах. После этого работал помощником депутата Государственной Думы республики. В 2002-2003 годах снова занимал должность премьер-министра. Позже был назначен руководителем Администрации президента Абхазии.

В апреле 2018 года президент республики Рауль Хаджимба своим указом отправил в отставку премьер-министра Беслана Барциц и опять назначил на эту должность Гагулию.

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