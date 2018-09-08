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Умер бывший депутат Госдумы Виктор Плескачевский

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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
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В возрасте 60 лет скончался бывший глава комитета Госдумы по собственности Виктор Плескачевский. Об этом сообщил депутат Владислав Резник.

По его словам, Плескачевский умер утром 8 сентября.

«Причиной смерти бывшего депутата стала продолжительная болезнь», –– отмечает «Интерфакс».

По данным депутата, похороны Плескачевского состоятся 12 или 13 сентября.

«Виктор был очень светлым человеком, можно много говорить о его выдающихся профессиональных качествах, он был блестящим человеком, очень профессиональным, но прежде всего он был очень светлым человеком. Это большая утрата», –– сказал Резник.

Виктор Плескачевский родился в 1956 году в Касахстанской ССР. В Госдуму был избран в 1998 году. Через три года возглавил думский комитет по собственности.

С 2007 по 2016 году был членом Совета Федерации.

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