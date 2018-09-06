Умерла предупреждавшая о своей скорой смерти ведущая Би-би-си

Известная телеведущая Би-би-си Рэйчел Блэнд, которая долгое время боролась с раком груди, скончалась 5 сентября в возрасте 40 лет. В понедельник, 3 сентября, она предупредила своих подписчиков в соцсетях, что скоро умрет.

«Боюсь, время пришло, друзья. И совсем внезапно. Мне сказали, что мне осталось несколько дней. Это все нереально. Спасибо за поддержку. Оревуар, мои друзья», –– написала Блэнд в Twitter.

In the words of the legendary Frank S - I’m afraid the time has come my friends. And suddenly. I’m told I’ve only got days. It’s very surreal. Thank you so much for all the support I’ve received. Debs and lozz will continue with the #youmebigc podcast. Au revoir my friends. pic.twitter.com/DhMurbqMJz — Rachael Bland (@Rachael_Hodges) 3 сентября 2018 г.

Как сообщает русская служба Би-би-си, Блэнд не скрывала своей болезни и даже вела о ней собственный блог, где рассказывала о трудностях лечения, быте онкобольного и о том, как бороться с мыслями о скорой смерти.

Она скончалась рано утром у себя дома. Муж телеведущей Стив отметил, что она умерла мирно.

«Она была невероятно талантливой ведущей, а также замечательной и очень любимой дочерью, сестрой, тетей, племянницей, женой и, что самое главное, матерью ее драгоценного маленького Фредди», –– добавил он.

Рак у Блэнд диагностировали в ноябре 2016 года. Она лечилась с помощью химиотерапии, а также тестировала новый препарат, однако в феврале стало известно, что болезнь носит метастатический характер.