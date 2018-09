Умерла предупреждавшая о своей скорой смерти ведущая Би-би-си

Известная телеведущая Би-би-си Рэйчел Блэнд, которая долгое время боролась с раком груди, скончалась 5 сентября в возрасте 40 лет. В понедельник, 3 сентября, она предупредила своих подписчиков в соцсетях, что скоро умрет.

«Боюсь, время пришло, друзья. И совсем внезапно. Мне сказали, что мне осталось несколько дней. Это все нереально. Спасибо за поддержку. Оревуар, мои друзья», –– написала Блэнд в Twitter.

In the words of the legendary Frank S - I’m afraid the time has come my friends. And suddenly. I’m told I’ve only got days. It’s very surreal. Thank you so much for all the support I’ve received. Debs and lozz will continue with the #youmebigc podcast. Au revoir my friends. pic.twitter.com/DhMurbqMJz