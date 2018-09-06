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Умерла предупреждавшая о своей скорой смерти ведущая Би-би-си

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Фото: TASS/Claire Wood/BBC
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Известная телеведущая Би-би-си Рэйчел Блэнд, которая долгое время боролась с раком груди, скончалась 5 сентября в возрасте 40 лет. В понедельник, 3 сентября, она предупредила своих подписчиков в соцсетях, что скоро умрет.

«Боюсь, время пришло, друзья. И совсем внезапно. Мне сказали, что мне осталось несколько дней. Это все нереально. Спасибо за поддержку. Оревуар, мои друзья», –– написала Блэнд в Twitter.

Как сообщает русская служба Би-би-си, Блэнд не скрывала своей болезни и даже вела о ней собственный блог, где рассказывала о трудностях лечения, быте онкобольного и о том, как бороться с мыслями о скорой смерти.

Она скончалась рано утром у себя дома. Муж телеведущей Стив отметил, что она умерла мирно.

«Она была невероятно талантливой ведущей, а также замечательной и очень любимой дочерью, сестрой, тетей, племянницей, женой и, что самое главное, матерью ее драгоценного маленького Фредди», –– добавил он.

Рак у Блэнд диагностировали в ноябре 2016 года. Она лечилась с помощью химиотерапии, а также тестировала новый препарат, однако в феврале стало известно, что болезнь носит метастатический характер.

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