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Борющаяся с раком телеведущая объявила о скорой смерти

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Фото: Twitter.com
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Британская телеведущая Рейчел Блэнд рассказала, что умрет через несколько дней из-за рака молочной железы. Об этом она рассказала в своем Twitter-аккаунте.

«Мне сказали, что мне осталось только несколько дней. Это очень сюрреалистично. Огромное спасибо за поддержку, которую я получила от вас», — сообщила Рейчел.

Подкаст об онкологии телеведущая Би-би-си начала вести после того, как в ноябре 2016 года у нее диагностировали рак молочной железы. Она лечилась с помощью химиотерапии, а также тестировала новый препарат, однако в феврале стало известно, что ее рак носит метастатический характер.

30 августа ученые Гонконгского баптистского университета обнаружили, что металл родий может быть использован для лечения трижды негативного рака молочной железы, который считается одним из самых агрессивных видов опухолей.

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