Ученые нашли новый способ победить особо опасный рак

Ученые Гонконгского баптистского университета обнаружили, что металл родий может быть использован для лечения трижды негативного рака молочной железы, который считается одним из самых агрессивных видов опухолей.

Как сообщается в пресс-релизе на сайте MedicalXpress, исследователи выяснили, что родий блокирует активность лизин-специфической деметилазы 5А (KDM5A). Именно этот фермент интенсивно синтезируется в тканях раковых опухолей и способствует возникновению лекарственной устойчивости.

Кроме того, препараты на основе родия подавляют процесс роста клеток, уверяют ученые. При этом лекарства на основе данного металла намного менее токсичны, чем уже применяемые препараты цисплатин и доксорубицин.

27 августа сообщалось, что Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н.Н. Блохина начал работы по созданию индивидуализированной вакцины от рака кожи — меланомы.