Умер известный актер Берт Рейнолдс

В США умер известный американский актер Берт Рейнолдс. Ему было 82 года, сообщает TMZ.

По данным издания, смерть наступила в результате сердечного приступа. Артист скончался в больнице во Флориде в окружении своей семьи.

Журналисты отмечают, что у Рейнолдса были серьезные проблемы со здоровьем. В феврале 2010 года он перенес операцию на сердце.

Рейнолдс — лауреат двух премий «Золотой глобус» (1992, 1998) и премии «Эмми» (1991). Он наиболее известен зрителям по главной роли в трилогии «Полицейский и бандит», а также по роли второго плана в драме «Ночи в стиле буги», принесшей ему номинацию на «Оскар».