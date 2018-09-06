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Умер основатель корпорации Amway Ричард Девос

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Фото: Getty Images/Gary W. Green/Orlando Sentinel/MCT
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Основатель американской корпорации Amway, миллиардер Ричард Девос ушел из жизни 6 сентября в возрасте 92 лет.

Как сообщает Associated Press, бизнесмен умер в своем доме в штате Мичиган. Причиной его смерти стали осложнения после инфекции.

Девос родился в городе Гранд-Рапидс (штат Мичиган). В 1959 году он совместно со своим другом Джеем Ван Аделом основал Amway — корпорацию, занимающуюся производством и продажей средств бытовой химии и косметических средств. Девос находился на посту президента компании до 1993 года.

Отмечается, что миллиардер приходился свекром действующему министру образования США Бетси Девос.

В мае в пригороде Парижа на 94-м году жизни скончался французский миллиардер и политик Серж Дассо. Он возглавлял авиационный концерн Dassault Aviation.

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