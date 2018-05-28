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Французский миллиардер Серж Дассо скончался в возрасте 93 лет

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Фото: REUTERS/Charles Platiau
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Французский миллиардер и политик Серж Дассо скончался на 94-м году жизни в пригороде Парижа Сен-Клу.

По информации телеканала BFMTV бизнесмен умер от сердечного приступа в штаб-квартире авиационного концерна Dassault Aviation, который он возглавлял после смерти своего отца Марселя Дассо.

Серж Дассо был одним из самых известных предпринимателей республики в области аэронавтики и вооружений. В разное время он занимал пост мэра города Корбей-Эсон, сенатора, а также должность советника.

В 2014 году политик попал под следствие в рамках дела о подкупе избирателей на городских выборах. Сам он признал, что регулярно тратил свои средства на помощь жителям коммуны, однако категорически отрицал их подкуп.

В 2016 году Дассо вновь оказался на скамье подсудимых по обвинению в отмывании денег, полученных путем уклонения от уплаты налогов. Однако, учитывая преклонный возраст мужчины, его приговорили к штрафу в €2 млн с запретом занимать государственные и выборные должности в течение пяти лет.

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