Французский миллиардер Серж Дассо скончался в возрасте 93 лет

Французский миллиардер и политик Серж Дассо скончался на 94-м году жизни в пригороде Парижа Сен-Клу.

По информации телеканала BFMTV бизнесмен умер от сердечного приступа в штаб-квартире авиационного концерна Dassault Aviation, который он возглавлял после смерти своего отца Марселя Дассо.

ALERTE INFO. Le chef d'entreprise et homme politique Serge Dassault est mort à l'âge de 93 ans : https://t.co/a0m8wm0K4c pic.twitter.com/nScAlD8pYC — BFM Business (@bfmbusiness) May 28, 2018

Серж Дассо был одним из самых известных предпринимателей республики в области аэронавтики и вооружений. В разное время он занимал пост мэра города Корбей-Эсон, сенатора, а также должность советника.

В 2014 году политик попал под следствие в рамках дела о подкупе избирателей на городских выборах. Сам он признал, что регулярно тратил свои средства на помощь жителям коммуны, однако категорически отрицал их подкуп.

В 2016 году Дассо вновь оказался на скамье подсудимых по обвинению в отмывании денег, полученных путем уклонения от уплаты налогов. Однако, учитывая преклонный возраст мужчины, его приговорили к штрафу в €2 млн с запретом занимать государственные и выборные должности в течение пяти лет.