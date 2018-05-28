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В Эстонии скончался выдающийся оперный певец Мати Пальм

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Фото: ТАСС/Норман Эрих
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В понедельник, 28 мая, на 77-м году жизни в Эстонии скончался оперный певец Мати Пальм. Информацию об этом распространил портал телерадиовещания ERR.

«28 мая на 77-м году жизни скончался эстонский оперный певец, профессор Эстонской академии музыки и театра Мати Пальм», — говорится в сообщении.

Артист окончил Таллинскую консерваторию, после чего прошел стажировки в Московской консерватории в классе Уго Дица, в миланском театре Ла Скала и в «Комише опер» в  Берлине. В 1969 году Пальм стал солистом Эстонской национальной оперы, помимо этого выступал в аргентинском театре Колон и на сцене Берлинской национальной оперы.

Его концертный репертуар состоял из 600 произведений. За всю свою жизнь Мати Пальм дал свыше 400 сольных концертов. В 1974 году певец был удостоен звания заслуженного артиста Эстонской ССР, в 1980-м получил звание народного артиста Эстонии, в 1982 году стал лауреатом Государственной премии СССР, а в 1984-м — лауреатом премии Георга Отса. В 2001 году Пальм был удостоен ордена Белой звезды IV степени.

15 февраля скончалась народная артистка Белоруссии и СССР, оперная певица Тамара Нижникова. Артистка более 40 лет преподавала в Белорусской государственной академии музыки.

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