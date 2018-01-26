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Смерть канадского миллиардера Шермана и его супруги признали убийством

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Фото: REUTERS/Chris Helgren
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Полиция канадского Торонто придерживается версии о двойном убийстве в расследовании смерти миллиардера Барри Шермана и его супруги Хани. Об этом сообщила представитель ведомства Сьюзан Гомес на пресс-конференции.

«Мы считаем, что у нас достаточно улик, чтобы назвать это расследованием двойного убийства. Целью были и Барри, и Хани Шерман», — сказала Гомес.

Портал iz.ru писал о том, что 16 декабря прошлого года основателя компании Apotex Барри Шермана и его супругу Хани нашли мертвыми в их доме в Торонто. Местная полиция сразу назвала обстоятельства смерти пары подозрительными.

По итогам проведенной судебно-медицинской экспертизы выяснилось, что миллиардер и его супруга скончались от удушения веревкой. Сообщается, что родственники Шерманов наняли экспертов и частных детективов для расследования обстоятельств их смерти.

Фармацевтическая корпорация Apotex была основана в 1974 году. Она занимается изготовлением и экспортом лекарственных препаратов. Барри Шермана в декабре прошлого года включили в рейтинг богатейших канадцев по версии журнала Canadian Business.

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