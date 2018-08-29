Автомобиль без водителя въехал в толпу пешеходов в Перми

В Перми автомобиль без водителя врезался в пешеходов, которые стояли на светофоре. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД.

ДТП произошло 28 августа на пересечении улиц Пушкина и Попова. 61-летняя местная жительница оставила свою машину марки Chery на парковке у Центрального рынка и ушла по своим делам, не поставив автомобиль ни на ручной тормоз, ни на передачу, сообщает телеканал «Звезда». Машина поехала задним ходом, пересекла проезжую часть и трамвайные пути, после чего въехала в толпу пешеходов, ожидавших на перекрестке разрешающего сигнала светофора, пишет сайт kp.ru.

В результате аварии пострадал 16-летний молодой человек. Медики диагностировали у него перелом стопы, сообщает телеканал «360». Личность водителя установлена, назначено административное расследование. Виновнице аварии грозит крупный штраф и, вероятно, лишение прав сроком до двух лет.

25 августа в подмосковной деревне Мамонтово машина насмерть сбила трехлетнюю девочку на пешеходном переходе.