Прямой эфир

Автомобиль без водителя въехал в толпу пешеходов в Перми

0
Фото: скриншоты с камер видеонаблюдения
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Перми автомобиль без водителя врезался в пешеходов, которые стояли на светофоре. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД.

ДТП произошло 28 августа на пересечении улиц Пушкина и Попова. 61-летняя местная жительница оставила свою машину марки Chery на парковке у Центрального рынка и ушла по своим делам, не поставив автомобиль ни на ручной тормоз, ни на передачу, сообщает телеканал «Звезда». Машина поехала задним ходом, пересекла проезжую часть и трамвайные пути, после чего въехала в толпу пешеходов, ожидавших на перекрестке разрешающего сигнала светофора, пишет сайт kp.ru.

В результате аварии пострадал 16-летний молодой человек. Медики диагностировали у него перелом стопы, сообщает телеканал «360». Личность водителя установлена, назначено административное расследование. Виновнице аварии грозит крупный штраф и, вероятно, лишение прав сроком до двух лет.

25 августа в подмосковной деревне Мамонтово машина насмерть сбила трехлетнюю девочку на пешеходном переходе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Троих пешеходов госпитализировали после наезда автомобиля в Испании
На Украине полицейский автомобиль сбил пешеходов

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017