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Россиянин погиб в Грузии в ДТП с грузовиком

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Россиянин погиб в Грузии в результате ДТП с участием грузовика, за рулем которого был гражданин Армении. Об этом 8 сентября сообщили в пресс-службе армянского МЧС.

В ведомстве со ссылкой на департамент по чрезвычайным ситуациям МВД Грузии отмечается, что авария произошла днем вблизи села Пасанаури Душенского муниципалитета (90 км от Тбилиси).

«Грузовик марки MAN, за рулем которого находился гражданин Армении Гор Хачатрян, столкнулся с автомобилем Samara. В результате ДТП водитель легкового автомобиля, гражданин РФ Степан Киракосян (1963 года рождения) скончался», –– приводит сообщение «РИА Новости».

Как отмечает «Газета.ру», в ДТП пострадали еще трое граждан РФ. Все они госпитализированы. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Вечером 8 сентября премьер-министр Абхазии погиб в ДТП, возвращаясь из поездки в Сирию.

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