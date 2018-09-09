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В Одессе произошло смертельное ДТП с тремя погибшими

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Фото: Twitter.com
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В результате столкновения автомобилей BMW и Skoda на остановке общественного транспорта в Одесской области Украины погибли два человека, еще пятеро пострадали, один из них умер позднее. Инцидент произошел в субботу, 8 сентября.

«Водитель автомобиля BMW, двигаясь на большой скорости на красный свет, столкнулся с автомобилем Skoda», — сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган «Интерфаксу».

BMW отлетел к остановке общественного транспорта и врезался в людей.

Водителя BMW, вероятного виновника ДТП задержали.

Автомобиль патрульной полиции 19 августа вылетел на тротуар в результате ДТП в городе Сумы на северо-востоке Украины и сбил пять человек.

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