В Краснодарском крае произошло смертельное ДТП с восемью автомобилями

Массовая авария произошла в Краснодаре. Участниками ДТП стали восемь автомобилей, погибли два человека, четыре — получили ранения. Об этом 8 сентября сообщает пресс-служба управления МВД по региону.

По предварительной информации, дорожный инцидент произошел на пересечении улиц Северной и Березанской, уточняет РЕН ТВ.

«25–летний водитель автомобиля Audi выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с автомобилем Datsun под управлением 59–летнего местного жителя», — говорится в сообщении МВД.

Этот удар привел к последующему столкновению еще шести автомобилей. Водители Audi и Datsun погибли на месте аварии, водители Subaru, Chevrolet и двое пассажиров Datsun получили ранения.

7 сентября в Алтайском крае столкнулись автобус и грузовик. В результате столкновения пострадал пассажир грузовика — 11-летний мальчик, его госпитализировали. По данным ГИБДД, виновником ДТП был водитель грузовика, который не соблюдал безопасную дистанцию.