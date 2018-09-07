Стали известны подробности ДТП с участием Миллера

Вместе с главой «Газпрома» Алексеем Миллером, который попал в ДТП на Каширском шоссе, в автомобиле, по предварительным данным, находился председатель совета директоров компании Виктор Зубков.

Официального подтверждения этой информации пока нет, сообщает в пятницу, 7 сентября, телеканал РЕН ТВ.

Ранее в этот день стало известно, что Миллер попал в ДТП на Каширском шоссе по пути в аэропорт. Впоследствии эту информацию подтвердил представитель энергетической корпорации Сергей Куприянов.

По его словам, по пути в аэропорт произошел «небольшой инцидент». «Даже вопрос не стоит о самочувствии», — добавил Куприянов.