Прямой эфир

Стали известны подробности ДТП с участием Миллера

0
Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вместе с главой «Газпрома» Алексеем Миллером, который попал в ДТП на Каширском шоссе, в автомобиле, по предварительным данным, находился председатель совета директоров компании Виктор Зубков.

Официального подтверждения этой информации пока нет, сообщает в пятницу, 7 сентября, телеканал РЕН ТВ.

Ранее в этот день стало известно, что Миллер попал в ДТП на Каширском шоссе по пути в аэропорт. Впоследствии эту информацию подтвердил представитель энергетической корпорации Сергей Куприянов.

По его словам, по пути в аэропорт произошел «небольшой инцидент». «Даже вопрос не стоит о самочувствии», — добавил Куприянов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Опубликованы кадры с места ДТП с маршруткой и грузовиком в Подмосковье
Часть МКАД перекрыли из-за массового ДТП с пятью машинами

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017