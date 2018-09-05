Часть МКАД перекрыли из-за массового ДТП с пятью машинами

Часть МКАД перерыта после ДТП с участием пяти машин, включая три грузовика. Об этом сообщили в пресс-службе московского управления ГИБДД.

Авария произошла 5 сентября на 40-м км внутренней стороны МКАД недалеко от Калужского шоссе. Как пишет агентство городских новостей «Москва», столкнулись «Газель», два грузовых Mercedes, Foton и Skoda.

В этой связи две полосы МКАД из пяти перекрыты, на месте происшествия работают специалисты ГИБДД, пишет RT. По предварительным данным, пострадал один человек.

Ранее, 5 сентября, сообщалось, что в Сети появились кадры с места ДТП с маршруткой и грузовиком в Подмосковье. В результате аварии погиб один человек, еще 12 получили травмы различной степени тяжести.