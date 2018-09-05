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Один погиб и 10 человек пострадали в ДТП с участием маршрутки в Можайске

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Фото: МЧС РФ/50.mchs.gov.ru
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Один человек погиб, не менее 10 пострадали в результате столкновения маршрутки и грузовика в подмосковном Можайске.

Как сообщает РЕН ТВ, авария произошла на 137-м км трассы М-1 «Беларусь» в районе населенного пункта Цуканово.

В настоящее время на месте инцидента работают сотрудники правоохранительных органов, выясняются причины и обстоятельства столкновения машин. Девять человек были доставлены в больницу.

5 сентября сообщалось, что в Москве задержали неадекватного водителя, который протаранил 10 автомобилей и едва не сбил прохожего.

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