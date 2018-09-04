Прямой эфир

В Германии 17 детей пострадали в ДТП с участием школьного автобуса

0
Фото: Global Look Press/DPA/Horst Galuschka
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

По меньшей мере 17 детей и один взрослый пострадали в результате столкновения школьного автобуса с грузовиком на востоке Германии.

Инцидент произошел утром 4 сентября недалеко от города Вегелебен. В момент аварии в салоне транспортного средства находились 30 детей, пишет издание TAG24.

В настоящее время пострадавшие дети находятся в больнице, их жизни ничего не угрожает. Правоохранительные органы начали расследование произошедшего. Причина столкновения автобуса и грузовика пока неизвестна.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Автобус с паломниками перевернулся в Эквадоре
Автобус рухнул на железнодорожные пути в Финляндии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017