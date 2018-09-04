В Германии 17 детей пострадали в ДТП с участием школьного автобуса

По меньшей мере 17 детей и один взрослый пострадали в результате столкновения школьного автобуса с грузовиком на востоке Германии.

Инцидент произошел утром 4 сентября недалеко от города Вегелебен. В момент аварии в салоне транспортного средства находились 30 детей, пишет издание TAG24.

В настоящее время пострадавшие дети находятся в больнице, их жизни ничего не угрожает. Правоохранительные органы начали расследование произошедшего. Причина столкновения автобуса и грузовика пока неизвестна.