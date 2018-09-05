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Двое подростков погибли и один пострадал в ДТП с грузовиком

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Двое подростков погибли и один получил ранения в результате столкновения легковой машины с фурой в Красноярском крае. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Авария произошла в Нижнеингашском районе, говорится в сообщении. Машина Ford, ехавшая со стороны Иркутска в направлении Красноярска, врезалась во впереди идущую фуру. Подростки 16 и 13 лет, сидевшие непристегнутыми на задних сидениях легковушки, погибли. Ехавший впереди 14-летний подросток и водитель получили травмы.

Освидетельствование 38-летнего водителя выявилов его крови 0,81 мл/л алкоголя.

Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее смерть двух или более лиц». Наказание может составить до 9 лет лишения свободы.

4 сентября в Калужской области при столковении грузовика с легковой машиной погибли три человека. Причиной аварии стал выезд большегруза на встречную полосу.

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